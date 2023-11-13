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Головою польського Сейму став представник опозиції

13 листопада 2023, 17:21
Головою польського Сейму став представник опозиції
Фото: wikipedia.org
За призначення Головні маршалком Сейму проголосували 265 депутатів Сейму РП при необхідному мінімумі в 231 голос.

Маршалком нижньої палати польського парламенту (Сейму) обрали лідера партії "Польща 2050" Шимона Головню.

Про це пише Укрінформ.

Об’єднана правиця висувала на посаду маршалка Сейму колишню главу нижньої палати польського парламенту Елжбєту Вітек, однак за неї проголосували лише 193 депутатів.

Головня вперше став депутатом Сейму РП. До цього 47-річний політик був журналістом, шоуменом, громадським діячем. В 2020 році він брав участь у президентських виборах в Польщі, зайнявши третє місце. У тому ж році він заснував партію "Польща 2050", яка під час осінніх парламентських виборів  в Польщі отримала 33 депутатських мандатів.

Згідно з коаліційною угодою, яку в минулу п’ятницю підписали чотири опозиційні сили Польщі ("Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія, "Нова лівиця") з 13 листопада 2023 року по 13 листопада 2025 Cейм РП очолюватиме Головня, а з 13 листопада 2025 року до кінця каденції – Влодзімєж Чажасти ("Нова Лівиця").

Польщаопозиціясеймвійна в Україніросія окупанти

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