Головування у групі послів G7 в Україні перейшло від Італії до Канади
11 грудня 2024, 15:07
Головування у "Групі семи" переходить від країни до країни щороку з 1 січня
Головування у групі послів "Великої сімки" в Україні перейшла від італійського до канадського посольства. – відповідно до майбутньої зміни головуючої країни у G7.
Про це ідеться у соцмережі Х (Twitter).
"На завершення року посольство Італії в Україні передає головування в Групі посольству Канади. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 року. Підтримка України з боку G7 залишається непохитною", – зазначили у дописі групи.
Головування у "Групі семи" переходить від країни до країни щороку з 1 січня.
Нагадаємо, що раніше лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.