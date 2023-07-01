Головувати в Євросоюзі почала Іспанія

Від сьогодні Іспанія прийняла після Швеції головування в Європейському Союзі.

Триватиме головування Іспанії до кінця року.

Про це передає Укрінформ.

Це вже п’яте головування Іспанії в ЄС і в зв’язку з цим уряд країни визначив чотири пріоритети.

Перший пріоритет - промислова перебудова ЄС і забезпечення відкритої стратегічної автономії, зменшення залежності від третіх країн в таких сферах як енергетика, охорона здоров’я, цифрові технології і забезпечення продовольством. Аби досягти цього будуть залучатись нові компаній і технологій, а також зменшуватись вразливість Європи до зовнішніх втручань.

Другий пріоритет – сприяння "зеленому" переходу і адаптації довкілля. Протидія кліматичним змінам і деградації довкілля є не лише правовим, а і моральним зобов’язанням, яке відкриває перед Європою величезні можливості. Так, зелена трансформація дозволить значно скоротити залежність від зовнішніх поставок енергії та сировинних матеріалів, зменшити рахунки на електрику та підвищити конкурентоспроможність європейських компаній.

Іспанське головування буде робити усе для забезпечення "зеленого" переходу європейської економіки, сприятиме реформуванню ринку електроенергії та розвитку відновлюваних джерел. Така робота дозволить Євросоюзу просуватися до визначених законодавством цілей щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу, здійснити перетворення в секторах газу та водню, підвищити енергоефективність економіки. Іспанія докладатиме зусиль для того, щоб ЄС зберіг передові позиції у боротьбі з кліматичними змінами та міг скористатися новими можливостями, які відриває ця технологічна трансформація.

Третій напрямок - просування більшої соціальної та економічної справедливості.

"В майбутньому буде вже недостатньо забезпечувати зростання європейського ВВП. Буде необхідно забезпечити, щоб достаток, який генерується, приносив користь усім громадянам та слугував поліпшенню їхніх можливостей та стандартів життя. Нам потрібна більш конкурентна економіка, але також більш справедлива та дбайлива" - йдеться в матеріалі.

Іспанське головування буде відстоювати встановлення мінімального та спільного стандарту корпоративного оподаткування у всіх країнах-членах, та боротиметься із ухилянням від податків з боку великих багатонаціональних компаній, що призводить до втрат європейського ВВП в обсязі до 1,5% щороку, - це дорівнює сумі, що виділяється, наприклад, на будівництво житла або на охорону довкілля.

І четвертим пріоритетом Іспанського головування буде зміцнення європейської єдності.

"В світі невизначеності та зростаючої геополітичної напруги, ЄС має залишатися єдиним. Саме тому країни-члени мають продовжувати досягати прогресу в інтеграції та у розвитку інструментів, що дозволять їм поставати, разом, перед найбільшими викликами нашого час".

Іспанське головування буде виступати за поглиблення зв’язків на внутрішньому ринку, завершення формування Банківського союзу та Союзу ринку капіталів, посилення та покращення ефективності спільних інструментів ЄС, таких як фонд відновлення "Наступне покоління ЄС". Євросоюз має зберігати єдність у вирішенні спільних проблем у сфері міграції та надання притулку, надавати скоординовану допомогу Україні та іншим сусіднім країнам. Все це, за баченням уряду Іспанії, має сприяти розвитку спільної європейської ідентичності та спільним цінностям, та відкрити нову фазу у розвитку усього Європейського проєкту.

Керівник уряду Іспанії розпочне шестимісячний термін головування в ЄС з відвідування України.

"Президент уряду Іспанії Педро Санчес вирішив, що першим кроком Іспанського головування в Раді ЄС має бути подорож до Києва, для демонстрації непохитної підтримки України з боку 27 країн ЄС у всіх сферах: військовій, гуманітарній та економічній", - заявили в уряді Іспанії.