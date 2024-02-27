Головуюча у G20 Бразилія намагається обійти "геополітичні суперечності"

Хоча війни в Україні та Секторі Гази, можливо, не будуть прямо згадані в спільному комюніке і їм не буде приділено належної уваги на пленарних засіданнях.

Очікується, що фінансові лідери країн "Великої двадцятки" (G20) на зустрічі в Бразилії цього тижня зроблять лише побіжну згадку про війни у світі у своєму підсумковому комюніке. Документ планується набагато коротшим, ніж у попередні роки, оскільки приймаюча саміт Бразилія намагається обійти "геополітичні суперечності".

"Серед негативних ризиків для світової економіки – [війни та]* ескалація конфліктів, геоекономічна фрагментація, зростання протекціонізму та перебої в роботі торговельних шляхів", – йдеться в проєкті комюніке.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Посилання на "війни" в дужках відображає зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу щодо остаточного формулювання, повідомила особа, знайома з цим питанням.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 у Ріо-де-Жанейро минулого тижня, яка була присвячена глибоким розбіжностям через вторгнення росії в Україну та бомбардування Ізраїлем Гази викликала очікування того, що на зустрічі в Сан-Паулу цього тижня фінансові чиновники G20 "відкладуть убік геополітику і зосередяться на питаннях глобальної економіки".

Координатор бразильського фінансового треку в G20 Тетяна Росіто заявила 27 лютого, що група рухається до короткого комюніке, яке відображає пріоритети Бразилії.

Хоча війни в Україні та Секторі Гази, можливо, не будуть прямо згадані в спільному комюніке і їм не буде приділено належної уваги на пленарних засіданнях, вони, швидше за все, отримають багато уваги в кулуарах.