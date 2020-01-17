На думку Гончарука, за публікацією записів можуть стояти групи впливу, "які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків"

"Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", - зазначив прем'єр.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському, повідомляє "Економічна правда".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда - не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером", - написав прем'єр.

На думку Гончарука, за публікацією записів можуть стояти групи впливу, "які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків".

"Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", - зазначив прем'єр.

Гончарук додав, що Зеленському українці висловили безпрецедентну довіру. "І він має повне право оцінювати ефективність кожного члена своєї команди, що змінює країну", - написав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Гончарук розповів, що і як запрацює у новому році.