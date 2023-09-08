Гонконг накрила найсильніша злива за 140 років

В одному з адміністративних районів Китаю пройшла дуже потужна злива і лише за годину випало 158 мм опадів.

Про це пише Reuters.

Китайські метеорологи заявили, що це найбільший показник від початку ведення спостережень з 1884 року. Через потужну зливу затопило станції метро, торгові центри, водії на дорогах були заблоковані.

Загалом на острові Гонконг випало понад 200 мм опадів.

Найбільше постраждав від потужної зливи Гонконг, місцями вулиці затопило настільки, що людям довелося використовувати човни, щоб пересуватися.

Злива заблокувала роботу транспорту, шкіл, бізнесу, а фондовий ринок скасував ранкові торги на сьогодні. Місцева влада закликала людей залишатися вдома, а де затоплено - – шукати притулок.

Через негоду постраждало 83 людини, із них троє у важкому стані.

Через затоплення метро зупинило роботу принаймні на одній гілці в районі Вонг Тай Сін, решта станцій в мільйонному місті працюватимуть в звичному режимі.

Крім того, роботу припинили 2 прикордонні пункти між Гонконгом і Шеньчженем.