Американський бренд Goodyear постійно розробляє новітні технології для підвищення продуктивності та довговічності. Одна з інновацій останніх років - вантажні причіпні шини Goodyear Endurance. Ця модифікація нещодавно поповнила відповідну лінійку і була заявлена виробником як ефективне рішення оптимального дизайну і міцної конструкції для перевезення вантажів на тривалі відстані з економічними витратами пального. Пройшовши ряд тестувань і випробувань, покришки показали покращення за всіма параметрами.

Основні технічні параметри і переваги Goodyear Endurance

Причіпні шини Goodyear Endurance створені для вантажних автомобілів, які інтенсивно рухаються протягом всього року переважно на асфальтованих трасах за сухої, вологої та холодної погоди.

При розробці цих покришок інженери американського бренду використали ряд перевірених та інноваційних технологій. З-поміж них на особливу увагу заслуговує фірмова розробка Durawall. Вона полягає у зміцненій структурі боковини, що надійно захищена від пошкоджень різного типу, а також покращує маневрування за рахунок жорсткішої структури. Також боковина шини має спеціально розроблений захисний механізм - систему Scuff Guard, яка максимально сповільнює знос гуми.

Протектор має оптимізовану глибину. За рахунок спеціальної порожнини, що розділяє блоки і шашки, покришці властива хороша терморегуляція. Завдяки цій властивості шина залишається досить прохолодною при буксируванні важких вантажів.

Симетричний малюнок протектора з блоками оптимального розміру сприяє стійкому, чіпкому і керованому руху за будь-якої погоди. Розташовані зигзагоподібно, протекторні блоки рухаються у різних напрямах - як вертикально, так і паралельно поверхні шини. Таке рішення допомагає зменшити вібрації під час руху, мінімізуючи дорожній шум. Канавки і жолобки ефективно виконують дренажну функцію, не дозволяючи колесам втрачати впевненість на калюжах, рідкому бруді чи розталому снігу. Також прорізи у поєднанні з краями блоків добре працюють для надання автомобілю високого рівня чіпкості. Плечові зони відповідають за маневреність і впевнений захід у повороти незалежно від навантаження автомобіля.

Зміцнена конструкція, у технології якої використовуються спеціальні сталеві нитки, покращує такі показники, як довговічність і вантажопідйомність покришки. При цьому конструкція повністю сумісна з системами контролю тиску і стандартними станціями для накачування шин.

Важливе технологічне оновлення моделі Goodyear Endurance - вона отримала додаткову внутрішню вкладку, що складається зі 100% галобутилового каучуку. Його завдання - зменшення втрат повітря при активній експлуатації і триваліше збереження початкового рівня продуктивності. Ця інновація забезпечує впевнене буксирування без зниження продуктивності та безпеки.

Один з предметів гордості компанії Goodyear - особлива технологія Tredlock, що застосовується у різних моделях виробника. Саме вона, допомагаючи стабілізувати площу плями контакту, сприяє кращому зчепленню незалежно від погодних умов, а також надає додаткову стійкість до нерівномірного зносу, продовжуючи тривалість життя шини.

Загалом Goodyear Endurance є оптимальним рішенням для вимогливих водіїв, які використовують свій автомобіль для інтенсивної їзди з вантажем на асфальтованих трасах і міських дорогах. Вони стали удосконаленим продовженням вже перевіреної лінійки і забезпечують тривалу і безпечну експлуатацію за помірну ціну.

Джерело: Інтернет-магазин шин та дисків INFOSHINA