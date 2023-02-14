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Google боротиметься з фейковими новинами про українських біженців у Німеччині

14 лютого 2023, 10:45
Google боротиметься з фейковими новинами про українських біженців у Німеччині
Фото: з вільного доступу
З цією метою дочірня компанія Google Jigsaw розширює відповідну освітню кампанію в німецькомовному інтернеті.

Google хоче боротися з дезінформацією про українських біженців у Німеччині.

Про це повідомляє Tagesschau.

Досі профілактичні заходи були зосереджені на Польщі, Чехії та Словаччині.

Кампанія має на меті донести до глядачів той факт, що нібито нейтральна інформація призначена лише для того, щоб обдурити людей і змусити їх думати те, що не відповідає дійсності. Однією з ознак маніпулятивного контенту є мова, яка зачіпає людей емоційно. Також має бути підозріло, якщо на певні групи покладають відповідальність за безпідставні претензії.

Наприклад, на освітньому відео Google показано трьох подруг, які ввечері зустрічаються і розмовляють у пабі. Одна з них хоче піти раніше, бо боїться, що вночі на вулиці на неї нападуть українські біженці. Дві інші жінки заспокоюють подругу і вказують на те, що більшість біженців - це жінки і маленькі діти.
Кампанія характеризує чутки в Інтернеті як "чисте залякування".

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