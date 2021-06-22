Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Google дав збій

Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву
Користувачі смартфонів у різних куточках світу, включно з Україною, повідомляють про збої у роботі Google.
Google дав збій Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це повідомляють соцмережі, американська й російська версії Downdetector

Скарги на застосунок Google надходять із США, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, а також з України, Білорусі та Росії.

Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву. 71% скарг присвячений проблемам із сайтом, ще 28% - труднощам із авторизацією.

Деякі скарги звучать так: "постійно вистрибує знизу повідомлення".

Люди в коментарях радять одне одному перейти у Play Market і видалити застосунок Google там.

Нагадаємо, що Google представив оновлену операційку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2021 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.