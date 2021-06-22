Google дав збій Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву

Користувачі смартфонів у різних куточках світу, включно з Україною, повідомляють про збої у роботі Google.

Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це повідомляють соцмережі, американська й російська версії Downdetector Скарги на застосунок Google надходять із США, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, а також з України, Білорусі та Росії. Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву. 71% скарг присвячений проблемам із сайтом, ще 28% - труднощам із авторизацією. Деякі скарги звучать так: "постійно вистрибує знизу повідомлення". Люди в коментарях радять одне одному перейти у Play Market і видалити застосунок Google там. Нагадаємо, що Google представив оновлену операційку

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