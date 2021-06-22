CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКористувачі смартфонів у різних куточках світу, включно з Україною, повідомляють про збої у роботі Google.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google дав збій
Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву
Фото: FRANCOIS LENOIR
Про це повідомляють соцмережі, американська й російська версії Downdetector
Скарги на застосунок Google надходять із США, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, а також з України, Білорусі та Росії.
Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву. 71% скарг присвячений проблемам із сайтом, ще 28% - труднощам із авторизацією.
Деякі скарги звучать так: "постійно вистрибує знизу повідомлення".
Люди в коментарях радять одне одному перейти у Play Market і видалити застосунок Google там.
Нагадаємо, що Google представив оновлену операційку
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22 06 2021 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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