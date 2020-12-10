НОВИНИКорпорація Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину.
"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.
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Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Як пише "Екоомічна правда" про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії.
Повідомляється, що скоро кожен товар, який користувачі бачать у відеороликах на YouTube, можна буде купити онлайн прямо на самому відео-сервісі.
За інформацією агенції, YouTube почав пропонувати авторам використовувати своє програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених в їх відеороликах.
"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що раніше Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube
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