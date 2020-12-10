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Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ

Корпорація Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину.
Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ Фото: gettyimages.com

Як пише "Екоомічна правда" про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії.

Повідомляється, що скоро кожен товар, який користувачі бачать у відеороликах на YouTube, можна буде купити онлайн прямо на самому відео-сервісі.

За інформацією агенції, YouTube почав пропонувати авторам використовувати своє програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених в їх відеороликах.

"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що раніше Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube
 

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12 10 2020 09:53
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