Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину - ЗМІ

Корпорація Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину.

Як пише "Екоомічна правда" про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела в компанії.

Повідомляється, що скоро кожен товар, який користувачі бачать у відеороликах на YouTube, можна буде купити онлайн прямо на самому відео-сервісі.

За інформацією агенції, YouTube почав пропонувати авторам використовувати своє програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених в їх відеороликах.

"Після цього дані будуть пов'язані з інструментами аналітики і покупок через Google", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що раніше Китай дозволив громадянам користуватись цензурованою версією Twitter, Facebook та YouTube

