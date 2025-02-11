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Google Maps перейменував Мексиканську затоку

11 лютого 2025, 12:57
Google Maps перейменував Мексиканську затоку
Фото: TechCrunch
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що надішле в Google листа, в якому поставить під сумнів рішення компанії

Застосунок Google Maps офіційно перейменував Мексиканську затоку на Американську. Таку вимогу раніше ставила адміністрація президента США Дональда Трампа.

Про це пише TechCrunch.

Починаючи з другої половини дня 10 лютого, користувачі Google Maps у США бачать вже змінену назву – Американська затока. Міжнародні користувачі бачать обидві назви. Водночас мексиканські користувачі бачать лише Мексиканську затоку. 
 
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що надішле в Google листа, в якому поставить під сумнів рішення компанії перейменувати Мексиканську затоку на мапах Google.
 
Утім, як зазначається, рішення Google змінити назву затоки відповідає чинній політиці корпорації щодо того, як врахувати відмінності у назвах між країнами. На мобільних пристроях Google змінює карти відповідно до місцеперебування користувача в країні, яке визначається операційною системою, SIM-карткою та мережею.
 
У той час як Google виконав наказ Трампа, Apple ще не оновила назву Мексиканської затоки або Деналі у своєму застосунку "Карти". При пошуку Gulf of America на Apple Maps додаток не дав жодних результатів.
 
Нагадаємо, на початку січня Трамп зажадав перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки", що, за його словами, чудово звучить.  

 

СШАМексиканська затокаМехіко

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