Google Maps після указу Трампа змінить назви двох географічних об’єктів

Карти Google відображатимуть "Мексиканську затоку" як "Американську затоку"

Google після указу президента США Дональда Трампа захотіла перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps. Зміни позначаться відразу після появи в Інформаційній системі географічних назв (GNIS).

Про це корпорація повідомила у соцмережі Х (Twitter).

"У нас є практика перейменування назв, що стала, після внесення змін в офіційних державних ресурсах. Коли перейменування в GNIS відбудеться, ми оперативно оновимо Google Maps для відображення гори Маккінлі та Американської затоки", – уточнили в компанії.

У Google зазначили, що у випадках, коли назви географічних об'єктів відрізняються для різних держав, їх громадяни бачать лише офіційний варіант, прийнятий у країні перебування, а для мешканців інших країн відображаються обидва найменування.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі.