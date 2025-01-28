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Google Maps після указу Трампа змінить назви двох географічних об’єктів

28 січня 2025, 12:33
Google Maps після указу Трампа змінить назви двох географічних об’єктів
Фото: kingmoney.net
Карти Google відображатимуть "Мексиканську затоку" як "Американську затоку"

Google після указу президента США Дональда Трампа захотіла перейменувати Мексиканську затоку на Американську та гору Деналі на Маккінлі в сервісі Google Maps. Зміни позначаться відразу після появи в Інформаційній системі географічних назв (GNIS). 

Про це корпорація повідомила у соцмережі Х (Twitter).

"У нас є практика перейменування назв, що стала, після внесення змін в офіційних державних ресурсах. Коли перейменування в GNIS відбудеться, ми оперативно оновимо Google Maps для відображення гори Маккінлі та Американської затоки", – уточнили в компанії.
 
У Google зазначили, що у випадках, коли назви географічних об'єктів відрізняються для різних держав, їх громадяни бачать лише офіційний варіант, прийнятий у країні перебування, а для мешканців інших країн відображаються обидва найменування.
 
Нагадаємо, згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі.
СШАДональд ТрампGoogle Maps

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