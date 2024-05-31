Google підтверджує витік внутрішніх документів про збір даних користувачів

До 30 травня компанія відмовлялася коментувати витік.

Американська компанія Google підтвердила, що в мережу злили її реальні внутрішні документи, які стосуються збору даних щодо поведінки користувачів та правил видачі контенту на їхні запити.

Про це пише The Verge.

У злитих 2,500 документах міститься інформація про 14,014 атрибутів (правила організації роботи пошуковика), які, судячи з усього, взяті з внутрішнього "Сховища API контенту" Google, розповідає SEO-фахівець Ренд Фішкін, який одним із перших написав про витік: за його словами, з ним зв'язалося джерело Ерфан Азімі, яке вирішило показати, як Google "обманює" тих, хто розміщує та просуває контент в інтернеті. Фішкін показав надані йому документи декільком колишнім співробітникам Google, і вони сказали, що це схоже на реальну документацію компанії.

Google, як правило, зберігає велику секретність щодо того, як працює його пошуковий алгоритм, але ці документи поряд з недавніми свідченнями з антимонопольної справи Міністерства юстиції США надали більшої ясності щодо того, як саме Google ранжує вебсайти.

У злитих документах розкривається, як Google збирає та використовує інформацію; які сайти, пов'язані з делікатними темами (наприклад, виборами), піднімає; як обробляє невеликі вебсайти та багато іншого.

За словами Фішкіна, а також SEO-експерта Майка Кінга, деяка інформація у документах суперечить публічним заявам представників Google. Як один із прикладів наводять те, що згідно зі злитими документами, Google використовує в комерційних цілях інформацію не тільки про кліки людини на певні посилання, але й про те, як довго вона пробуде на даному сайті, як швидко натисне "назад" і що загуглить одразу після першого запиту.

""Брехня" – це грубе, але єдине вірне слово, яке можна тут використовувати, – пише Кінг. – Хоча я не обов'язково звинувачую представників Google за захист своєї приватної інформації, я не згоден з їхніми спробами активно дискредитувати деяких представників маркетингу, технологій та журналістики".