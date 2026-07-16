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Google Play видалив застосунки VK, "Однокласники" і Max

16 липня 2026, 17:09
Google Play видалив застосунки VK,
google
Ймовірною причиною стали санкції Євросоюзу проти російської компанії VK.

Офіційний магазин додатків Google Play видалив із магазину застосунків російські сервіси "ВКонтакте", "Однокласники" та месенджер Max. 

Про це 16 липня повідомила російська компанія VK.

Ймовірно, рішення пов’язане із санкціями Європейського Союзу проти VK та її дочірньої структури – інвестиційної компанії "Комунікаційна платформа", яка розробила месенджер Max.

У Євросоюзі раніше заявляли, що Max створений під контролем російських спецслужб, зокрема ФСБ, і може використовуватися для збору даних користувачів.

Наприкінці червня аналогічні обмеження запровадив App Store. Apple видалив із магазину російські застосунки "Однокласників", Mail.ru, а також низку сервісів VK — зокрема "Музику", "Месенджер", "Відео" та "Знайомства".

Тоді у VK заявляли, що видалення відбулося "без попередження", назвавши рішення Apple "немотивованим і неприйнятним". У новій заяві щодо видалення з Google Play компанія таких оцінок уже не наводила.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

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