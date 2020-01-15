Google поступово заборонить стороннім сервісам відстежувати користувачів через cookie
Про це йдеться в блозі Google, повідомляє "Громадське".
Браузери Firefox та Mozilla вже заблокували у себе сторонні cookie, нагадує Bloomberg. Раніше Google відмовлявся від заборони cookie через можливе скорочення доходів від реклами.
Наразі компанія консультуватиметься з рекламодавцями та користувачами щодо пошуку нових способів налаштування реклами.
"Користувачі вимагають більше конфіденційності, зокрема прозорість, вибір і контроль над тим, як використовуються їхні дані. Веб-екосистеми має розвиватися, згідно з вимогами, що постійно зростають", - зазначив директор із розробки Chrome Джастін Шух.
Cookie - це фрагмент даних від веб-сайту, які зберігаються браузером користувача. Файли cookie були розроблені для запам'ятовування активності користувача, наприклад, натискання певних лінків, вхід в акаунти, мова для перегляду сторінок. Cookie також використовують для запам'ятовування довільної інформації, яку користувач раніше шукав, та для налаштування реклами.
Нагадаємо, що кіберспільнота оприлюднила інструкцію, як правильно блокувати в YouTube російські канали.
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