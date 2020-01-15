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Google поступово заборонить стороннім сервісам відстежувати користувачів через cookie

Наразі компанія консультуватиметься з рекламодавцями та користувачами щодо пошуку нових способів налаштування реклами
Google поступово протягом двох років припинить підтримку сторонніх cookie у браузері Google Chrome, які відстежуютб користувачів.
Google поступово заборонить стороннім сервісам відстежувати користувачів через cookie Фото: pcworld.com

Про це йдеться в блозі Google, повідомляє "Громадське".

Браузери Firefox та Mozilla вже заблокували у себе сторонні cookie, нагадує Bloomberg. Раніше Google відмовлявся від заборони cookie через можливе скорочення доходів від реклами.

Наразі компанія консультуватиметься з рекламодавцями та користувачами щодо пошуку нових способів налаштування реклами.

"Користувачі вимагають більше конфіденційності, зокрема прозорість, вибір і контроль над тим, як використовуються їхні дані. Веб-екосистеми має розвиватися, згідно з вимогами, що постійно зростають", - зазначив директор із розробки Chrome Джастін Шух.

Cookie - це фрагмент даних від веб-сайту, які зберігаються браузером користувача. Файли cookie були розроблені для запам'ятовування активності користувача, наприклад, натискання певних лінків, вхід в акаунти, мова для перегляду сторінок. Cookie також використовують для запам'ятовування довільної інформації, яку користувач раніше шукав, та для налаштування реклами.

Нагадаємо, що кіберспільнота оприлюднила інструкцію, як правильно блокувати в YouTube російські канали.

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15 01 2020 15:34
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