Google представила нейромережу, яка пише вірші за допомогою фото

Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном

Google підтримала проект Poem Portrait, у якому нейромережа пише вірші за допомогою обробки фото.

Користувач фотографує своє обличчя, а нейромережа накладає поверх нього текст і вигадує опис до знімка, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.

Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном, який працював з Каньє Вестом, Бейонсе і Адель.

Додаток схожий на вдосконалений Instagram-фільтр. Гудвін розробив генератор поезії на основі віршів 19 ст., а Делвін розробив фільтри для фото.

Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.