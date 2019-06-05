ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИGoogle підтримала проект Poem Portrait, у якому нейромережа пише вірші за допомогою обробки фото.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google представила нейромережу, яка пише вірші за допомогою фото
Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном
Фото: gettyimages.com
Користувач фотографує своє обличчя, а нейромережа накладає поверх нього текст і вигадує опис до знімка, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.
Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном, який працював з Каньє Вестом, Бейонсе і Адель.
Додаток схожий на вдосконалений Instagram-фільтр. Гудвін розробив генератор поезії на основі віршів 19 ст., а Делвін розробив фільтри для фото.
Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.
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06 05 2019 14:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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