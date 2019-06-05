Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Google представила нейромережу, яка пише вірші за допомогою фото

Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном
Google підтримала проект Poem Portrait, у якому нейромережа пише вірші за допомогою обробки фото.
Google представила нейромережу, яка пише вірші за допомогою фото Фото: gettyimages.com

Користувач фотографує своє обличчя, а нейромережа накладає поверх нього текст і вигадує опис до знімка, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.

Додаток є результатом співпраці між Google Arts & Culture Lab, кодером Росом Гудвіном і художником та сценографом Есом Девліном, який працював з Каньє Вестом, Бейонсе і Адель.

Додаток схожий на вдосконалений Instagram-фільтр. Гудвін розробив генератор поезії на основі віршів 19 ст., а Делвін розробив фільтри для фото. 

Нагадаємо, що Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2019 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.