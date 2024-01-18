Google продовжить звільняти співробітників і цього року

Гендиректор Google Сундар Пічаї попередив співробітників корпорації про подальші скорочення.

Про це пише The Verge, посилаючись на внутрішню записку генерального директора для співробітників.

"Починаючи з 10 січня, компанія Google звільнила понад тисячу співробітників у різних відділах, і Пічаї закликав бути готовими до нових скорочень", - пише видання.

"Ми маємо амбітні цілі і будемо інвестувати в наші великі пріоритети в цьому році", - написав гендиректор Google у внутрішньому листі.

"Реальність така, що для створення потенціалу для цих інвестицій нам доведеться зробити важкий вибір", - йдеться в емейлі.

Наразі ці "важкі рішення" включають звільнення і реорганізацію в командах Google, які займаються апаратним забезпеченням, продажем реклами, пошуком, покупками, картами, основними інженерними розробками і YouTube.

"Ці скорочення не є такими масштабними, як минулорічні, і не торкнуться кожної команди", - інформував Пічаї.

Він послався на те, що минулого року Google скоротив 12 тисяч робочих місць в цей же час.

"Але я знаю, що дуже важко бачити, як це впливає на колег і команди", - додав керівник.

Пічаї заявив, що скорочення цього року стосувалися усунення рівнів для спрощення виконання та швидкості роботи в деяких сферах.

"Багато з цих змін вже оголошено, хоча, щоб бути чесними, деякі команди продовжуватимуть приймати конкретні рішення про розподіл ресурсів протягом року, де це необхідно, і деякі ролі можуть бути змінені", - підсумував він.

Проте в Google не надали інших коментарів.

Рік тому стало відомо, що Google звільнить 12 000 працівників через останній удар по технологіях.