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Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції

Компанія Google присвятила 6 лютого дудл 25-річчю української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції Фото: foto.ua

Як передає Укрінформ, на стартовій сторінці пошукової системи сьогодні розміщена українська антарктична станція і веселі пінгвіни довкола. Натиснувши на дудл можна перейти на посилання на інформаційні повідомлення про роль УВ Арктиці до 2035 року розтане весь лідкраїни в дослідженні Антарктиди.

В офіційному блозі команди Google зазначається: «Вітаємо з 25-річчям команду станції "Академік Вернадський" і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями».

З річницею українську станцію привітало і посольство Великої Британії в Україні.

"25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту", - зазначається у привітанні у Твіттері.

21 листопада 1994 року фонд "Відродження" виділив 12000 доларів на проєкт «Україна повертається в Антарктиду». 5 грудня 1994 року група у складі Ю. Оскрета (забезпечення станції), Г. Міліневського (наукові програми), О. Люшнівського (зв'язок) і В. Гергієва (дизельне господарство) відбула на станцію Фарадей. Вони були на станції з 17 грудня 1994 року по 15 лютого 1995 року. 20 липня 1995 року в Лондоні Посол України Комісаренко Сергій Васильович підписав міжурядову угоду, а директор ЦАД Петро Гожик - Меморандум між ЦАД і БАС про передачу антарктичної станції Фарадей Україні не пізніше 31 березня 1996 року.

6 лютого 1996 року о 18.45 над станцією був урочисто піднятий жовто-блакитний прапор. Перша українська антарктична експедиція (1996—1997 рр.) під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

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06 02 2021 15:26
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