Google створює новий пошуковик зі штучним інтелектом – New York Time

Американська фірма Google працює над розробкою нової пошукової системи зі штучним інтелектом.

На думку розробників, нова пошукова система запропонує користувачам набагато більш персоналізований досвід, ніж поточний сервіс компанії, намагаючись передбачити потреби користувачів.

Про це повідомляє The New York Times.

Нові функції проєкту Magi створюють дизайнери, інженери та керівники, які працюють у так званих спеціальних кімнатах для налаштування та тестування останніх версій.

Представниця Google Лара Левін сказала: "Не кожна ідея мозкового штурму веде до запуску продукту, але, як ми вже говорили раніше, ми раді запровадженню нових функцій на основі штучного інтелекту для пошуку та поділимося подробицями найближчим часом".

Згідно з внутрішніми документами, компанія також модернізує вже існуючий пошуковик зі штучним інтелектом.

Мільярди людей щодня користуються пошуковою системою Google для всього, від пошуку ресторанів і напрямків до розуміння медичного діагнозу. Ця проста біла сторінка з логотипом компанії та порожньою смугою посередині є однією з найпоширеніших веб-сторінок у світі. Зміни в пошуковику матимуть значний вплив на життя звичайних людей.