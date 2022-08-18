Google створив роботів для офісу Ольга

Матарикіна

Вони працюють на мовних моделях штучного інтелекту, перед цим їх навчали за допомогою нейромереж.

Фото з вільного доступу

Компанії Google та Everyday Robots (обидві належать компанії Alphabet), презентували роботів, призначених для обслуговування співробітників офісів. "Завдяки мовним моделям роботи навчилися розпізнавати не окремі речення, а цілі запити співробітників. Це не жорстка команда "дай яблуко", яку можуть сприймати решта сучасних роботів, а значно складніша: "я завершив тренування, принеси мені корисний снек", - повідомляє видання "Ліга". Під час перших випробувань мовні моделі роботів розуміли запит, але пропонували "нераціональні рішення". Наприклад, для збору розлитої води мовна модель GPT-3 пропонувала використати пилосмок, а модель FLAN просто вибачалася за розлиту воду. Разом з тим, ці результати покращила система PaLM-SayCan. "Вона обирала правильну послідовність дій у 84% випадків, а у 74% випадків успішно виконувала завдання. Для цього систему навчили на десятках тисяч запитів з окремо виокремленими, що вдало завершились", - говориться у повідомленні. Відео: Google Research

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію