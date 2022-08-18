НОВИНИВони працюють на мовних моделях штучного інтелекту, перед цим їх навчали за допомогою нейромереж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google створив роботів для офісу
Фото з вільного доступу
Компанії Google та Everyday Robots (обидві належать компанії Alphabet), презентували роботів, призначених для обслуговування співробітників офісів.
"Завдяки мовним моделям роботи навчилися розпізнавати не окремі речення, а цілі запити співробітників. Це не жорстка команда "дай яблуко", яку можуть сприймати решта сучасних роботів, а значно складніша: "я завершив тренування, принеси мені корисний снек", - повідомляє видання "Ліга".
Під час перших випробувань мовні моделі роботів розуміли запит, але пропонували "нераціональні рішення". Наприклад, для збору розлитої води мовна модель GPT-3 пропонувала використати пилосмок, а модель FLAN просто вибачалася за розлиту воду.
Разом з тим, ці результати покращила система PaLM-SayCan. "Вона обирала правильну послідовність дій у 84% випадків, а у 74% випадків успішно виконувала завдання. Для цього систему навчили на десятках тисяч запитів з окремо виокремленими, що вдало завершились", - говориться у повідомленні.
Відео: Google Research
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 08 2022 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Біля Чорнобиля виявили схрон зброї окупантів
- Мінекономіки: першими на приватизацію виставлять спиртзаводи і хлібокомбінати