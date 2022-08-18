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Google створив роботів для офісу

Ольга
Матарикіна
Вони працюють на мовних моделях штучного інтелекту, перед цим їх навчали за допомогою нейромереж.
Google створив роботів для офісу Фото з вільного доступу
Компанії Google та Everyday Robots (обидві належать компанії Alphabet), презентували роботів, призначених для обслуговування співробітників офісів.
 
"Завдяки мовним моделям роботи навчилися розпізнавати не окремі речення, а цілі запити співробітників. Це не жорстка команда "дай яблуко", яку можуть сприймати решта сучасних роботів, а значно складніша: "я завершив тренування, принеси мені корисний снек", - повідомляє видання "Ліга".
 
Під час перших випробувань мовні моделі роботів розуміли запит, але пропонували "нераціональні рішення". Наприклад, для збору розлитої води мовна модель GPT-3 пропонувала використати пилосмок, а модель FLAN просто вибачалася за розлиту воду.
 
Разом з тим, ці результати покращила система PaLM-SayCan. "Вона обирала правильну послідовність дій у 84% випадків, а у 74% випадків успішно виконувала завдання. Для цього систему навчили на десятках тисяч запитів з окремо виокремленими, що вдало завершились", - говориться у повідомленні.
 
Відео: Google Research
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18 08 2022 09:23
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