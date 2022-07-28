ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Google перенесла дату відключення сторонніх файлів cookie у браузері Chrome до 2024 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google вдруге відклав відключення сторонніх cookie у Chrome
Фото: з вільного доступу
Про це у блозі компанії повідомив віцепрезидент Google Ентоні Чавес.
"Ми очікуємо, що до третього кварталу 2023-го року (набір чітко визначених методів для взаємодії різних компонентів – ред.) API в системі Privacy Sandbox буде запущений та загальнодоступний у Chrome. У той час, як розробники запроваджують ці API, ми маємо намір розпочати поступове припинення сторонніх файлів cookie в Chrome у другій половині 2024 року", - написав він.
Чавес додав, що розробники вже сьогодні можуть тестувати ці API, а на початку серпня пробні версії Privacy Sandbox охоплять мільйони користувачів у всьому світі. Також компанія поступово збільшуватиме кількість людей, які зможуть долучитися до випробування.
CNBC зазначає: торік Google заявляла, що відключить сторонні cookie у Chrome до початку 2022 року, коли з’ясує, як задовольнити потреби користувачів, видавців і рекламодавців. Проте вже в червні 2021 року Google відтермінував цей дедлайн, надавши індустрії цифрової реклами більше часу для розробки планів щодо цільової реклами, яка більше піклується про конфіденційність користувачів.
Privacy Sandbox — це альтернативний шлях для рекламної галузі. Він використовуватиме анонімізовані сигнали у веббраузері користувачів Chrome з метою вивчення їхніх пошукових звичок.
Як повідомляв Укрінформ, українські підприємці до кінця війни безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
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28 07 2022 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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