Google вдруге відклав відключення сторонніх cookie у Chrome

Американська компанія Google перенесла дату відключення сторонніх файлів cookie у браузері Chrome до 2024 року

Про це у блозі компанії повідомив віцепрезидент Google Ентоні Чавес.

"Ми очікуємо, що до третього кварталу 2023-го року (набір чітко визначених методів для взаємодії різних компонентів – ред.) API в системі Privacy Sandbox буде запущений та загальнодоступний у Chrome. У той час, як розробники запроваджують ці API, ми маємо намір розпочати поступове припинення сторонніх файлів cookie в Chrome у другій половині 2024 року", - написав він.

Чавес додав, що розробники вже сьогодні можуть тестувати ці API, а на початку серпня пробні версії Privacy Sandbox охоплять мільйони користувачів у всьому світі. Також компанія поступово збільшуватиме кількість людей, які зможуть долучитися до випробування.

CNBC зазначає: торік Google заявляла, що відключить сторонні cookie у Chrome до початку 2022 року, коли з’ясує, як задовольнити потреби користувачів, видавців і рекламодавців. Проте вже в червні 2021 року Google відтермінував цей дедлайн, надавши індустрії цифрової реклами більше часу для розробки планів щодо цільової реклами, яка більше піклується про конфіденційність користувачів.

Privacy Sandbox — це альтернативний шлях для рекламної галузі. Він використовуватиме анонімізовані сигнали у веббраузері користувачів Chrome з метою вивчення їхніх пошукових звичок.

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