Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Google ввів нові обмеження для політичної реклами

Нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності
Google вводить додаткові правила розміщення політичної реклами, що істотно ускладнює її таргетування.
Google ввів нові обмеження для політичної реклами Фото: photoholic24.com

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій 20 листопада, повідомляє "Громадське".

Нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності. Зокрема, орієнтувати політичну рекламу можна буде лише за трьома ознаками: вік, стать і місце розташування користувачів.

У Google також заявили, що заборонять "робити явно неправдиві заяви, які можуть значно підірвати участь або довіру до виборчого або демократичному процесу", в тому числі ті, які намагаються ввести людей в оману щодо голосування.

Нові правила протягом тижня почнуть діяти в Великій Британії, де в грудні пройдуть дострокові парламентські вибори. До кінця року вони будуть також введені для Євросоюзу, а з січня 2020 року - для інших країн.

Нагадаємо, що у Google Camera виявили вразливість, яка дозволяла записувати розмови та відео користувачів Android

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2019 10:44
ТЕГИ: Google, реклама
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не втрачайте час - просто спілкуйтеся! Як швидко і зручно оплатити послуги стільникового зв’язку онлайн

Не втрачайте час - просто спілкуйтеся! Як швидко і зручно оплатити послуги стільникового зв’язку онлайн

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.