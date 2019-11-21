Google ввів нові обмеження для політичної реклами

Нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності

Google вводить додаткові правила розміщення політичної реклами, що істотно ускладнює її таргетування.

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій 20 листопада, повідомляє "Громадське".

Нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності. Зокрема, орієнтувати політичну рекламу можна буде лише за трьома ознаками: вік, стать і місце розташування користувачів.

У Google також заявили, що заборонять "робити явно неправдиві заяви, які можуть значно підірвати участь або довіру до виборчого або демократичному процесу", в тому числі ті, які намагаються ввести людей в оману щодо голосування.

Нові правила протягом тижня почнуть діяти в Великій Британії, де в грудні пройдуть дострокові парламентські вибори. До кінця року вони будуть також введені для Євросоюзу, а з січня 2020 року - для інших країн.

Нагадаємо, що у Google Camera виявили вразливість, яка дозволяла записувати розмови та відео користувачів Android