Google ввів нові обмеження для політичної реклами
Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій 20 листопада, повідомляє "Громадське".
Нові правила забороняють кандидатам націлюватися на вузькі категорії веб-користувачів в залежності від їх політичної приналежності. Зокрема, орієнтувати політичну рекламу можна буде лише за трьома ознаками: вік, стать і місце розташування користувачів.
У Google також заявили, що заборонять "робити явно неправдиві заяви, які можуть значно підірвати участь або довіру до виборчого або демократичному процесу", в тому числі ті, які намагаються ввести людей в оману щодо голосування.
Нові правила протягом тижня почнуть діяти в Великій Британії, де в грудні пройдуть дострокові парламентські вибори. До кінця року вони будуть також введені для Євросоюзу, а з січня 2020 року - для інших країн.
Нагадаємо, що у Google Camera виявили вразливість, яка дозволяла записувати розмови та відео користувачів Android
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