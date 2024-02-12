Google виділяє €25 млн на навчання зі штучного інтелекту в Європі

Компанія також проведе навчання для компаній, які використовують ШІ для масштабування свого бізнесу.

Компанія Google планує виділити кошти для навчання користувачів у Європі працювати зі штучним інтелектом (ШІ).

Йдеться про виділення €25 млн. У Google відкрили прийом заявок для соціальних підприємств і некомерційних організацій, які можуть допомогти охопити тих, хто, найімовірніше, отримає користь від навчання.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія також проведе навчання для компаній, які використовують ШІ для масштабування свого бізнесу. Крім того, Google розширив свої безкоштовні онлайн-курси з ШІ до 18 мов.

"Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо у сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду", — сказав Адріан Браун, виконавчий директор Центру громадського впливу, який керує некомерційною програмою разом із Google.