Google випустила новий дудл до Дня Незалежності України

Ілюстрація має низку деталей із додатковим сенсом.

Компанія Google випустила новий дудл, присвячений Дню Незалежності України. На малюнку зображений парад українців, які демонструють гордість і впевненість, рухаючись у майбутнє. Авторкою ілюстрації є київська художниця Поліна Дорошенко.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки Україна продовжує боротьбу проти російського вторгнення", - заявили в Google.

Поліна Дорошенко розповіла, що під час створення дудла вона хотіла продемонструвати як різноманітність, так і єдність.

"Я вкладала сенс у більшість деталей. Наприклад, колір кросівок, деталі традиційного одягу та вишивки, а також керамічний півень, який став символом незламності, стійкості попри всі виклики сьогодення. На ілюстрації ми бачимо прототипи як сучасників, так і людей, які 32 роки тому зустріли Незалежність України", - зауважила художниця.

Зазначимо, що дудли - це тематичні заставки від Google, які з’являються на домашній сторінці у браузері з нагоди визначних подій чи людей. Американська компанія щорічно вітає українців із головним державним святом уже понад 10 років.