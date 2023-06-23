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Google за допомогою штучного інтелекту виявлятиме операції з відмиванням грошей

23 червня 2023, 12:31
Google за допомогою штучного інтелекту виявлятиме операції з відмиванням грошей
Фото: з вільного доступу
Для цього Бігтех запустив хмарний сервіс на основі штучного інтелекту Anti Money Laundering AI.

Найпопулярніший пошуковий сервіс Google займеться боротьбою з відмиванням грошей. Самі розробники оцінюють ефективність платформи у 2-5 рази вищою, ніж аналогічні банківські процедури.

Про це повідомляє компанія Google.

Система навчена з'ясовувати різні випадки "відмивання грошей", оскільки багаторазово розширився спектр даних для аналізу поведінки клієнтів банків. Сервіс на основі машинного навчання оперує даними клієнтів, типовими патернами транзакцій, мережевою поведінкою користувачів та даними ідентифікації. У розрахунок беруться поведінкові дані, які можуть взагалі не бути пов'язаними з фінансовою активністю клієнта. Наприклад, активність в інтернеті загалом, створюючи "цифрову особистість" користувача.

Оцінюючи всі ці відомості, штучний інтелект виявляє серед багатьох операцій клієнтів банку ті, що мають високий ризик. Розробники пояснили, що Anti Money Laundering AI виконує перевірки у 2-4 рази ефективніше, ніж дозволяють це зробити існуючі штатні процедури у фінансовому секторі.

"Google є піонером у галузі штучного інтелекту, і тепер ми робимо наші інструменти, технології та досвід доступними для вирішення одного з найбільших і найдорожчих завдань в індустрії фінансових послуг", – зазначив генеральний директор Google Cloud Томас Куріан.

відмивання грошейштучний інтелектвійна в Україніросія окупанти

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