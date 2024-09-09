Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів

Підтвердити створення акаунту в Google за допомогою російського мобільного номера більше не вийде.

Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.

Однак підтвердити пошту російським мобільним номером не вийде. Як зазначено в повідомленні, російський номер "не можна використовувати для підтвердження".

Деякі сервіси, що пішли з росії, також прибирали можливість підтвердження облікового запису за російським номером. Водночас пропадала сама можливість вибрати телефонний код +7. У Google же ця можливість поки що є.