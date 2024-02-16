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Google запускає кампанію для протидії фейкам перед виборами в Євросоюзі

16 лютого 2024, 12:09
Google запускає кампанію для протидії фейкам перед виборами в Євросоюзі
Фото: з вільних джерел
Корпорація Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в п'яти країнах ЄС перед проведенням парламентських виборів в цих країнах.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Google готується запустити кампанію з боротьби з дезінформацією у п’яти країнах Європейського Союзу, напередодні парламентських виборів в країнах блоку", - пише видання. 

В червні громадяни країн Євросоюзу обиратимуть новий Європейський парламент і законодавці побоються, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців. 

На початку тижня Франція, Польща і Німеччина звинуватили росію у створенні продуманої мережі сайтів для поширення проросійської пропаганди. 

Європейський закон про цифрові послуги, який набуває чинності вже цього тижня, вимагатиме від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом та ризиками для громадської безпеки. 

З березня внутрішній підрозділ Google Jigsaw, що займається боротьбою з загрозами суспільству, запустить анімовані рекламні ролики на платформах TikTok і YouTube у п’яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії і Польщі. 

Посилаючись на попередні кампанії, які компанія протестувала у Німеччині і Центральній Європі, Jigsaw вважає, що новий проєкт має можливість охопити громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців в Євросоюз, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах. 

В рекламі будуть використані так звані методи "пребанкінг", які спрямовані на те, щоб допомогти глядачам визначити маніпулятивний контент, перш ніж подивитсь його. Глядачам, які дивляться рекламу на YouTube також будуть пропонувати заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.

 

GoogleдезінформаціяЄвросоюзфейки

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