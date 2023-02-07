Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Google запускає свого конкурента ChatGPT для довірених тестувальників - Bloomberg

07 лютого 2023, 11:49
Google запускає свого конкурента ChatGPT для довірених тестувальників - Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Google оголосив, що її новий сервіс штучного інтелекту під назвою Bard запускається для довірених тестувальників, а для решти користувачів стане доступним "в найближчі тижні".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на блог головного виконавчого директора Alphabet Сундар Пічаї.

Технологія покликана генерувати детальні відповіді на прості запитання, наприклад, що приготувати на обід або як спланувати вечірку.

"Ми поєднаємо відгуки ззовні з нашим внутрішнім тестуванням, щоб переконатися, що відповіді Bard відповідають високим стандартам якості, безпеки та ґрунтуються на реальній інформації", – зазначив Пічаї.

Google випускає Bard на тлі проблем у своєму флагманському пошуковому бізнесі, який є головним джерелом доходів. Раніше компанія Alphabet повідомила, що продажі не виправдали очікувань на тлі спаду цифрової реклами та занепокоєння інвесторів конкуренцією у сфері штучного інтелекту з боку, зокрема, ChatGPT від Open AI.

Bard працюватиме на основі LaMDA – великої мовної моделі, розробленої Google.. За словами представника Google, тестувальники, відібрані для раннього доступу, є географічно різноманітною групою людей поза межами компанії, які допоможуть вдосконалити сервіс і зрозуміти, як звичайні користувачі зіткнуться з послугою ШІ в реальному житті.

На додаток до запуску Bard, Google дозволить розробникам використовувати його мовні моделі для створення власних додатків та почне відкривати свій API для компаній, розробників і творців наступного місяця, додав Пічаї.  

Минулого тижня Google оголосив про партнерство зі стартапом зі штучного інтелекту Anthropic, який тестує власного чат-бота, щоб конкурувати з ChatGPT. За словами співрозмовника Bloomberg, Google також інвестувала в стартап близько 400 млн дол. 

Раніше повідомлялось, що держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури.

GoogleтестуванняChatGPT

Останні матеріали

У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Політика
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 11:58
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Політика
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 09:21
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється