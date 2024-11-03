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Google "засвітив" на картах розміщення українських військових систем

03 листопада 2024, 14:59
Google
google
Україна вже звернулася до офісу Google.

Компанія Google "засвітила" на картах українські позиції, показавши на знімках розміщення військових систем України.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)",- йдеться в дописі.  

Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, однак компанія, за словами керівника ЦПД, поки не відповіла на запит.

 
Googleвійна в Україні

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