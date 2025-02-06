Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Google змінює підхід до наймання представників меншин

06 лютого 2025, 16:11
Google змінює підхід до наймання представників меншин
Фото: androidcommunity.com
Також компанія переглядає поширення відповідних програм.

Google скасовує свою мету з наймання більшої кількості працівників з недостатньо представлених груп. Також компанія переглядає свої програми з поширення принципу різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Google переглядає свій підхід до наймання представників меншин та приєднується до інших технічних гігантів, які переглядають свій підхід до DEI. У 2020 році, після вбивства Джорджа Флойда та протестів Black Lives Matter, компанія пообіцяла збільшити до 2025 року на 30% частку "представництва недостатньо представлених груп у керівництві". 

Материнська компанія Alphabet у своєму річному звіті прибрала речення про те, що компанія "прагне зробити різноманітність, рівність та інклюзію частиною всього, що ми робимо, і збільшити робочу силу, яка репрезентує користувачів, яких ми обслуговуємо". Це речення було у звітах з 2021 по 2024 рік.

Також вказується, що Google переглядає останні судові рішення та розпорядження президента Дональда Трампа, спрямовані на обмеження принципу DEI в уряді та серед федеральних підрядників. Компанія "оцінює зміни в наших програмах, необхідні для відповідності", але продовжить відкривати та розширювати офіси в містах, де працівники є представниками різних груп.

"Google завжди прагне створити робоче місце, де ми наймаємо найкращих людей, де б ми не працювали, створюємо середовище, де кожен може процвітати, і ставимось до всіх справедливо", — йдеться у листі компанії.

Google

Останні матеріали

Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів в надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів в надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Політика
"За порєбріком". Пропагандони путіна святкують "просто сенсаційний" перший тиждень самознищення США Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 09:42
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється