Google змінює підхід до наймання представників меншин

Також компанія переглядає поширення відповідних програм.

Google скасовує свою мету з наймання більшої кількості працівників з недостатньо представлених груп. Також компанія переглядає свої програми з поширення принципу різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Google переглядає свій підхід до наймання представників меншин та приєднується до інших технічних гігантів, які переглядають свій підхід до DEI. У 2020 році, після вбивства Джорджа Флойда та протестів Black Lives Matter, компанія пообіцяла збільшити до 2025 року на 30% частку "представництва недостатньо представлених груп у керівництві".

Материнська компанія Alphabet у своєму річному звіті прибрала речення про те, що компанія "прагне зробити різноманітність, рівність та інклюзію частиною всього, що ми робимо, і збільшити робочу силу, яка репрезентує користувачів, яких ми обслуговуємо". Це речення було у звітах з 2021 по 2024 рік.

Також вказується, що Google переглядає останні судові рішення та розпорядження президента Дональда Трампа, спрямовані на обмеження принципу DEI в уряді та серед федеральних підрядників. Компанія "оцінює зміни в наших програмах, необхідні для відповідності", але продовжить відкривати та розширювати офіси в містах, де працівники є представниками різних груп.

"Google завжди прагне створити робоче місце, де ми наймаємо найкращих людей, де б ми не працювали, створюємо середовище, де кожен може процвітати, і ставимось до всіх справедливо", — йдеться у листі компанії.