Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес

Ця функція була недоступна з квітня 2022 року.

Google повернув на свої карти можливість реєстрації бізнесу в Україні.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров Telegram.

Як зазначив Федоров, у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Зараз Google знову дозволив додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо.

Рішення Google допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави, додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року компанія Google вирішила надати 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace (набір хмарних сервісів) для уряду.