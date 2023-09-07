Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес

07 вересня 2023, 11:35
Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес
Фото: Укрінформ
Ця функція була недоступна з квітня 2022 року.

Google повернув на свої карти можливість реєстрації бізнесу в Україні.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров Telegram.

Як зазначив Федоров, у квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Зараз Google знову дозволив додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо.

Рішення Google допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави, додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року компанія Google вирішила надати 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace (набір хмарних сервісів) для уряду.

GoogleФедоровукраїнський бізнес

Останні матеріали

Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється