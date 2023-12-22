Гострий конфлікт інтересів: Європейська асоціація сталі проти пільг на російські напівфабрикати

Пільги на імпорт високовуглецевих російських напівфабрикатів не тільки послаблють санкції ЄС проти рф, але й суперечать кліматичним цілям блоку, вважають у галузевій асоціації EUROFER.

Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала рішення Єврокомісії продовжити дозвіл на імпорт російських напівфабрикатів до ЄС у межах нового пакету санкцій до 2028 року. Про це йдеться у заяві на сайті організації.

На думку гендиректора EUROFER Акселя Еггерта, держави-члени ЄС зробили історичну помилку, надавши подальші пільги на імпорт високовуглецевих російських напівфабрикатів. За його словами, це рішення підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти рф, але й суперечить кліматичним цілям блоку.

"Опортуністичні інтереси жменьки металургійних підприємств, підтримані кількома державами-членами з правом вето, підривають цілі санкцій, де сталь відіграє стратегічну роль не тільки в загальній російській економіці, а й безпосередньо в російській військовій машині, яка бере участь в агресивній війні проти України", – заявив Еггерт.

Гендиректор асоціації зазначив, що наразі російські сляби на 26% дешевші, ніж аналогічна продукція з інших третіх країн, тож деякі металургійні компанії прагнуть зберегти нинішню перевагу, якою вони несправедливо користуються.

"Якщо українські перекатники, що працюють в ЄС, можуть диверсифікувати джерела імпорту напівфабрикатів далі від росії, то чому не можуть інші імпортери?", – зауважив Еггерт.

Раніше EUROFER виступив проти продовження імпорту російських напівфабрикатів до ЄС. Як зазначали в асоціації, блок має відхилити додаткові запити від кількох країн-членів щодо цього питання.

Нагадаємо, 18 грудня Євросоюз оголосив 12 пакет санкцій проти росії. У його межах було продовжено дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024 року до вересня 2028 року встановлений у розмірі 8,5 млн.