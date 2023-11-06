Готовність Заходу підтримувати Україну залишається незмінною – глава МЗС Латвії

За його словами, війна в Ізраїлі не вплине на розмір допомоги Києву.

Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш запевнив, що загострення ситуації на Близькому Сході не змусить союзників менше допомагати Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.

Глава латвійської дипломатії наголосив, що медійна увага явно змістилася на Близький Схід, проте готовність західних союзників підтримувати Україну залишається незмінною.

"Але, звісно, є певні побоювання щодо громадської думки... Адже у демократичних країнах уряди роблять щось доти, доки мають широку підтримку населення. А якщо увагу громадськості відволікають на щось інше, то інтерес до України може почати спадати. Але ж війна в Україні не припинилася", – зазначив міністр.

За його словами, у жовтні, коли на перші шпальти вийшли події на Близькому Сході, Росія якраз спробувала вести серйозні наступальні дії.

"росіяни зазнають великих втрат. Але тиск зростає, і таке враження, що вони користуються тим, що "ніхто не звертає уваги" і намагаються створити перелом у війні. Тож ситуація дуже серйозна… Важливо, щоби ми не забували про важливість підтримки України, що б не сталося ще десь у світі", – резюмував Каріньш.