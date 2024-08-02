Готуємо нові і абсолютно сучасні рішення для наших воїнів – Зеленський

Вже у серпні готуються новини щодо більшої консолідації українців.

Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з Міністерством оборони, в результаті якої анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть паперову роботу.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Сьогодні було багато ґрунтовних нарад. Початок дня – справи військові", - йдеться в зверненні.

Зеленський додав, що була доповідь Головкома Сирського щодо фронтової ситуації і І найуважніше, звичайно, - щодо Покровського напрямку.

"Там незмінно – найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту й на всьому сході нашої країни", - зазначив український лідер.

За словами Зеленського, ЗСУ не зменшує уваги і до решти інших напрямків на фронті, на Донеччині і Харківщині, а також в південних областях.

"Я вдячний кожному й кожній, чия хоробрість повною мірою працює на Україну. Також сьогодні була доповідь керівника ГУР Буданова. Деталі – вони непублічні", - сказав він.

Він розказав, що доповідав і міністр оборони Умєров щодо нашої співпраці з Туреччиною, про будівництво наших корветів для України. Також Зеленський провів нараду і з командою Міністерства оборони. "Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Мають справді інноваційний вигляд. Також сьогодні доповідали і МЗС, і міжнародники Офісу щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей – можливостей, які є в нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас", - зазначив він.

Український президент вважає, що це можливості – як мінімум – тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку для держави, для людей і робити справді ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби – потреби якнайшвидше та справедливо закінчити війну.

"Українці в цій війні вистояли й змогли вже так багато, бо не лише всередині держави об’єднались, а й уже роками утримують єдність світу заради правильної мети – і заради України, і заради всього того, що робить цей наш світ людяним і здатним перемагати зло", - мовиться у звернення.

Зеленський додав, що наша єдність повинна зберігатись і надалі – усіх тут, в Україні, усіх у Європі та світі, хто цінує Україну, хто цінує життя.

Вже в серпні готуються новини щодо більшої консолідації і нашого народу, і всіх у світі, хто нам допомагає, але для цього потрібно, щоб ще попрацював і уряд, і Верховна Рада у серпні.

"Слава нашим людям!", - закінчив промову Зеленський.