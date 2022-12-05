Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Говорити про мир із росією зараз небезпечно, - прем'єр Естонії

05 грудня 2022, 20:49
Говорити про мир із росією зараз небезпечно, - прем'єр Естонії
Каллас Естонія
росія вимагала гарантій безпеки протягом багатьох років. Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші воєнні злочини

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що говорити про мир із росією зараз небезпечно, оскільки спочатку необхідно вивести російські війська з території України, а потім  забезпечити безпеку України.

Про це пише ERR.

Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона про гарантії безпеки для рф.

"Позиція Естонії з забезпечення європейської безпеки давня і чітка: сьогодні в центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку в довгостроковій перспективі. Військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності та потрібно відшкодувати збитки. Тільки це шлях до міцного миру та запобігання майбутнім агресіям", - підкреслила вона.

За словами Каллас, ініціатива на полі бою зараз перебуває в руках України, яка успішно звільняє свої території.

"Тому припинення вогню сьогодні було б у військових інтересах росії, а говорити про мир чи припинення вогню небезпечно. Йде агресивна війна, де росія вторглася до свого сусіда, і в цьому світлі наша увага має бути зосереджена на забезпеченні безпеки України", - додала Каллас.

За її словами, росія вимагала гарантій безпеки протягом багатьох років. Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші воєнні злочини. Це також тема, яка використовується для проштовхування політики сфер впливу, щоб позбавити країни права приймати самостійні рішення у виборі зовнішньої та оборонної політики.

"Сьогодні справа не лише в безпеці України, а й усієї європейської архітектури безпеки, в центрі якої територіальна цілісність, суверенітет держав та неприпустимість агресії. Питання в тому, чи дійсні ці принципи, чи ні", -  підсумувала Каллас.


РосіявійнаЕстоніяРФнебезпекаУкраїна

Останні матеріали

Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється