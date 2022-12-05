Говорити про мир із росією зараз небезпечно, - прем'єр Естонії

росія вимагала гарантій безпеки протягом багатьох років. Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші воєнні злочини

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що говорити про мир із росією зараз небезпечно, оскільки спочатку необхідно вивести російські війська з території України, а потім забезпечити безпеку України.

Про це пише ERR.

Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона про гарантії безпеки для рф.

"Позиція Естонії з забезпечення європейської безпеки давня і чітка: сьогодні в центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку в довгостроковій перспективі. Військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності та потрібно відшкодувати збитки. Тільки це шлях до міцного миру та запобігання майбутнім агресіям", - підкреслила вона.

За словами Каллас, ініціатива на полі бою зараз перебуває в руках України, яка успішно звільняє свої території.

"Тому припинення вогню сьогодні було б у військових інтересах росії, а говорити про мир чи припинення вогню небезпечно. Йде агресивна війна, де росія вторглася до свого сусіда, і в цьому світлі наша увага має бути зосереджена на забезпеченні безпеки України", - додала Каллас.

За її словами, росія вимагала гарантій безпеки протягом багатьох років. Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші воєнні злочини. Це також тема, яка використовується для проштовхування політики сфер впливу, щоб позбавити країни права приймати самостійні рішення у виборі зовнішньої та оборонної політики.

"Сьогодні справа не лише в безпеці України, а й усієї європейської архітектури безпеки, в центрі якої територіальна цілісність, суверенітет держав та неприпустимість агресії. Питання в тому, чи дійсні ці принципи, чи ні", - підсумувала Каллас.