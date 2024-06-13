GPI: Україна на п'ятому місці в рейтингу найменш мирних країн

Наразі у світі триває найбільша кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни - понад п'ятдесят.

У світі нині триває 56 збройних конфліктів, під час яких гинуть та страждають люди. При цьому, залученими до них є 92 країни - усередині чи за межами своїх кордонів.

Про це йдеться у звіті Global Peace Index від міжнародного дослідницького австралійського Інституту економіки та миру (IEP), пише Укрінформ.

Автори зазначають: у 97 країнах ситуація стосовно миру погіршилася більше, ніж будь-коли з моменту започаткування "Глобального індексу" у 2008 році. А 108 країн стали "більш мілітаризованими".

Автори звіту також підрахували, що глобальні економічні наслідки насильства зросли до 19,1 трлн доларів, що за підсумками 2023 року становить 13,5% світового ВВП.

Вказується, що через воєнні конфлікти 110 мільйонів людей стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Зазначається, якщо у 2019 році конфлікти у Ефіопії, Україні та Газі були визначені як "незначні", то у 2023 році майже три чверті смертей у світі від воєн припадало саме на Україну та Газу.

Найбільш мирною країною залишається Ісландія, яка очолює рейтинг ще з 2008 року. За нею слідують Ірландія, Австрія, Нова Зеландія та вперше до п’ятірки потрапив Сінгапур. Натомість Ємен змінив Афганістан як найменш мирну країну у світі, за ним іде Судан, Південний Судан, Афганістан і Україна.

Аналітики також проаналізували військовий потенціал країн, та дійшли висновку, що США мають у три рази більший військовий потенціал, ніж Китай, за яким із відривом слідує росія.

Як відомо, 15-16 червня відбудеться глобальний Саміт миру у Швейцарії в містечку Бюргеншток. Очікується, що у ньому візьмуть представники понад 100 держав і організацій з усіх континентів.