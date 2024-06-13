Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

GPI: Україна на п'ятому місці в рейтингу найменш мирних країн

13 червня 2024, 10:35
GPI: Україна на п'ятому місці в рейтингу найменш мирних країн
president.gov.ua
Наразі у світі триває найбільша кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни - понад п'ятдесят.

У світі нині триває 56 збройних конфліктів, під час яких гинуть та страждають люди. При цьому, залученими до них є 92 країни - усередині чи за межами своїх кордонів. 

Про це йдеться у звіті Global Peace Index від міжнародного дослідницького австралійського Інституту економіки та миру (IEP), пише Укрінформ

Автори зазначають: у 97 країнах ситуація стосовно миру погіршилася більше, ніж будь-коли з моменту започаткування "Глобального індексу" у 2008 році. А 108 країн стали "більш мілітаризованими".

Автори звіту також підрахували, що глобальні економічні наслідки насильства зросли до 19,1 трлн доларів, що за підсумками 2023 року становить 13,5% світового ВВП.

Вказується, що через воєнні конфлікти 110 мільйонів людей стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Зазначається, якщо у 2019 році конфлікти у Ефіопії, Україні та Газі були визначені як "незначні", то у 2023 році майже три чверті смертей у світі від воєн припадало саме на Україну та Газу.

Найбільш мирною країною залишається Ісландія, яка очолює рейтинг ще з 2008 року. За нею слідують Ірландія, Австрія, Нова Зеландія та вперше до п’ятірки потрапив Сінгапур. Натомість Ємен змінив Афганістан як найменш мирну країну у світі, за ним іде Судан, Південний Судан, Афганістан і Україна.

Аналітики також проаналізували військовий потенціал країн, та дійшли висновку, що США мають у три рази більший військовий потенціал, ніж Китай, за яким із відривом слідує росія.

Як відомо, 15-16 червня відбудеться глобальний Саміт миру у Швейцарії в містечку Бюргеншток. Очікується, що у ньому візьмуть представники понад 100 держав і організацій з усіх континентів.

війнарейтинг

Останні матеріали

Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється