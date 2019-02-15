Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ГПУ конфіскувала 1,47 млрд грн Януковича, - Луценко

Кошти надійдуть у бюджет найближчим часом
Генеральна прокуратура України арештувала 1,478 мільярда гривень, які належали організаціям, пов'язаним з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Найближчим часом кошти мають надійти на рахунки бюджету.
ГПУ конфіскувала 1,47 млрд грн Януковича, - Луценко Фото: gottstat.com

"Сьогодні завдяки зусиллям департаменту міжнародного співробітництва ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку армії", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

28 березня 2017 Краматорський міський суд Донецької області у судовій справі ухвалив вирок, яким затвердив угоду про визнання винуватості громадянином Кашкіним А.П. у вчиненні відмивання коштів та створенні злочинної організації. Цим же вироком застосували спеціальну конфіскацію коштів і облігацій внутрішньої державної позики України на загальну суму 1,5 млрд доларів, шляхом їх зарахування до державного бюджету України.

Це був перший випадок спеціальної конфіскації в історії України з безпрецедентною сумою коштів. Слід зазначити, що конфіскацію 1,5 млрд доларів «грошей Януковича» Юрій Луценко вважає одним з основних результатів своєї роботи на посаді. Проте сам текст судового рішення, яким конфіскували гроші, не оприлюднили досі.

У січні 2018 документ, який може бути вироком Краматорського суду, опублікував телеканал Al Jazeera. Згідно із ним вивести $ 1,5 млрд коштів Януковичу допомогла компанія ICU. ЇЇ до 2014-го року очолювала екс-глава НБУ Валерія Гонтарева.

Ця компанія багато років виступала фінансовим консультантом Порошенка ще до обрання його президентом, також ICU є радниками щодо продажу Roshen. У квітні 2016 компанія заявила про передачу Roshen у сліпий траст.

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.