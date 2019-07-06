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Звільнення підозрюваного в організації вбивства "Сармата" оскаржить ГПУ

Генеральна прокуратура України оскаржить звільнення з-під варти Михайла Сігіди
Михайла Сігіду підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".
Звільнення підозрюваного в організації вбивства "Сармата" оскаржить ГПУ Фото: Громадське

"Зважаючи на наявність прямих доказів, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка, на судове рішення Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга", - повідомили у прес-службі ГПУ.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

 

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07 06 2019 14:50
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