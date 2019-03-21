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ГПУ розслідує можливе втручання Ситника в президентські вибори в США

Йдеться про дослідження оприлюднення фінансових звітів щодо співпраці тодішнього глави кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта з "Партією регіонів"
Генпрокуратура України почала розслідування можливого втручання українців у вибори президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.
ГПУ розслідує можливе втручання Ситника в президентські вибори в США Фото: 24tv.ua

"Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цієї інформації", - заявив Луценко в інтерв'ю американському The Hill, інформує "Укрінформ".

Він розповів, що мова йде про дослідження наданих народним депутатом даних про те, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник нібито намагався вплинути на хід президентських виборів в США в 2016 році на користь Хілларі Клінтон. Зокрема, мова йде про оприлюднення фінансових звітів про співпрацю тодішнього глави кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта з "Партією регіонів".

"Цей член парламенту навіть додав аудіокасету, де кілька чоловіків, в одного з яких був голос, схожий на голос пана Ситника, обговорювали це питання", - зазначив Луценко.

Генпрокурор також підкреслив про необхідність докорінних реформ у державі.

"Ми завжди підкреслювали необхідність глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, які відповідають вимогам українського народу, вираженим під час Революції Гідності: припинення системної корупції, прискорення економічного зростання і європейське майбутнє для всіх українців", - сказав Луценко.

Він переконаний, що Україні потрібні "цілеспрямовані чиновники в уряді і сильні антикорупційні установи", так само як і співпраця з партнерами в питанні реалізації реформ і боротьби з корупцією, зокрема з Сполученими Штатами.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням визнав протиправними дії директора Національного антикорупційного бюро України Ситника і  Лещенка. Суд розцінив дії за розголошення та поширення інформації про наявність в списках "чорної бухгалтерії Партії регіонів", що знаходяться в матеріалах досудового розслідування, прізвища Пола Манафорта (глави виборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа) як втручання у виборчий процес США 2016 року. Судом встановлено причинно-наслідковий зв'язок між діями Ситника і Лещенко та доглядом Пола Манафорта з посади керівника штабу кандидата в президенти США.

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21 03 2019 18:18
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