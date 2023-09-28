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ПОЛІТИКА

Greenpeace попереджає про безпеку Запорізької АЕС

28 вересня 2023, 09:56
Greenpeace попереджає про безпеку Запорізької АЕС
Група екологічної кампанії дійшла висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на Запорізькій АЕС - лише чотири, при тому, що на їхній доступ російськими загарбниками накладено дуже багато обмежень.

Міжнародні регулюючі органи не можуть належним чином контролювати безпеку на захопленій російськими окупантами українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Таким чином, є ризик "нормалізації" небезпечної ядерної кризи на станції.

Висновки "Грінпіс" доповнюються військовою оцінкою із відкритого джерела, написаної McKenzie Intelligence, передає The Guardian

Група екологічної кампанії дійшла висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на Запорізькій АЕС - лише чотири, при тому, що на їхній доступ російськими загарбниками накладено дуже багато обмежень.

У звіті "Грінпіс" також стверджується, що МАГАТЕ "нездатне виконати вимоги свого мандата", але Агентство не готове визнати це публічно. В результаті порушення росіянами принципів безпеки станції, що фіксуються фахівцями МАГАТЕ, не викриваються.

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", - зазначають фахівці з атомної енергії з "Грінпіс" Шон Берні та Ян Ванде Путте.

Більшість російських військ та засобів оборони на об'єкті, швидше за все, прихована, і інспектори повідомляють про докази того, що деякі ділянки станції заміновані, хоча неясно, наскільки сильно.

Водночас з огляду на дані супутникових знімків, аналітики заявили про наявність доказів, що окупанти збудували сангарні вогневі точки на даху чотирьох реакторних залів. Сліди, також виявлені згори, показують, що загарбники регулярно запускає РСЗВ "Град" або "Смерч" за українськими цілями з різних точок на відстані від 1 до 18 км від заводу.

Як вказують Берні та Ванде Путте, війська рф також, ймовірно, "використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит" для стримування контрбатарейного вогню. І наголошують, що це є порушенням п'яти принципів безпеки МАГАТЕ, оголошених його генеральним директором Рафаелем Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у травні.

У МАГАТЕ відмовилися прямо коментувати звіт "Грінпіс", проте підкреслили, що інспектори перебувають на місці з вересня 2022 року, і без їхньої присутності "світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи".

За даними МАГАТЕ, всі шість його реакторів зупинені, а побоювання з приводу того, чи достатньо води для охолодження після прориву російськими окупантами греблі в Новій Каховці нижче за червень, було пом'якшено бурінням нових свердловин.

російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

МАГАТЕЗАЕСрф тероризм

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