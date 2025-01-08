Гренландія може стати незалежною, але не штатом США – глава МЗС Данії
08 січня 2025, 20:29
Фото: з вільного доступу
Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть
Гренландія може стати незалежною, якщо цього захочуть її жителі. Але вона не буде штатом Сполучених Штатів Америки, адже це навряд чи є амбіціями влади острова.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє Reuters.
"Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральним штатом у складі США", - сказав Расмуссен.
За його словами, занепокоєння США щодо безпеки в Арктиці є виправданим у зв'язку з посиленням активності росії та Китаю в регіоні.
"Не думаю, що у нас зовнішньополітична криза. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", - додав данський міністр.