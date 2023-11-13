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Ґрета Тунберґ посварилася з колегами через війну на Близькому Сході

13 листопада 2023, 17:39
Ґрета Тунберґ посварилася з колегами через війну на Близькому Сході
Фото: з вільних джерел
Тунберґ, одягнена в палестинський чорно-білий шалик, 12 листопада під час кліматичного протесту в Амстердамі закликала "негайно припинити вогонь" у Секторі Гази.

У Німеччині місцеве відділення кліматичного руху Fridays for Future відмежувалося від поглядів Ґрети Тунберґ на війну Ізраїлю та "Хамасу".

Про це пише  агенція France-Presse.

Тунберґ, одягнена в палестинський чорно-білий шалик, 12 листопада під час кліматичного протесту в Амстердамі закликала "негайно припинити вогонь" у Секторі Гази, перш ніж її перервав чоловік. Він намагався вирвати в неї мікрофон, сказавши, що прийшов на кліматичний протест, а не за інші її погляди.

Заяви в Амстердамі ознаменували "кінець Ґрети Тунберґ як кліматичної активістки", сказав Фолькер Беккер, президент німецько-ізраїльського товариства DIG, додавши, що "віднині ненависниця Ізраїлю – головна робота" шведської активістки.

Посольство Ізраїлю в Німеччині також написало в мережі X, що "сумно, що Ґрета Тунберґ знову зловживає кліматичною сценою для власних цілей".

Міжнародна група Fridays for Future розкритикувала те, що вона називає "геноцидом" у Газі та розкритикувала "машини підтримки та дезінформації Заходу".

Луїза Нойбауер, яка очолює німецьке відділення Fridays for Future, нещодавно розповіла тижневику Die Zeit про свій жаль із приводу, як вона висловилася, одностороннього погляду Тунберґ на конфлікт Ізраїлю і "Хамасу".

"Я розчарована тим, що Ґрета Тунберґ нічого конкретно не сказала про єврейських жертв різанини 7 жовтня", – сказала вона.

Відділення кліматичних активістів Німеччини також дистанціювалося від міжнародної групи через її пропалестинські дописи в Instagram.

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