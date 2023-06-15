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Грета Тунберг взяла участь у мітингу проти екоциду в Україні

15 червня 2023, 16:57
Грета Тунберг взяла участь у мітингу проти екоциду в Україні
Фото: з вільних джерел
Екоактивістка підтримала Україну та засудила росію.

Відома екоактивістка Ґрета Тунберг взяла участь у мітингу біля будівлі ООН у німецькому Бонні. Вона розсміялась, коментуючи роботу ООН через реакцію організації на підрив Каховської ГЕС. Вона наголосила, що підтримує українців та засуджує дії росії. 

Про це пише DW.

Ґрета Тунберг взяла участь у мітингу, який організували українці, перед будівлею ООН у німецькому місті Бонна. Вона наголосила, що прийшла підтримати Україну та засудити злочини росії, які агресорка вчиняє на нашій території. 

"Усе, що я можу сказати українцям - ми підтримуємо вас, ми поруч, ми бачимо, що відбувається. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", - сказала екоактивістка. 

Коли Ґрету Тунберг попросили оцінити роботу ООН в Україні після теракту на Каховській ГЕС, вона розсміялась. 

"Не дуже високо її оцінюю, але так", - сказала вона. 

Екоактивістка наголосила, що через теракт на Каховській ГЕС відповідальний увесь світ та росія. 

"Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на росію, яка вчиняє все це. Дії росії абсолютно жахливі", - наголосила вона. 

Грета ТунбергКаховська ГЕСвійна в Україніекоцидросія окупанти

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