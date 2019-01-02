CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУправління цивільної авіації Греції схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція дозволила Wizz Air і Ryanair літати в Україну
Ryanair вже відкрив продаж квитків
Фото: airticket-ua.com
Wizz Air дозволили почати польоти до Києва з Афін і Салонік з 31 березня 2019 року, повідомляє Liga.net.
Ryanair зможе літати за маршрутом Афіни-Київ з 2 квітня. Крім того, з 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.
Ryanair вже відкрив продаж квитків. Він анонсував напрямок Київ-Афіни в листопаді 2018-го.
Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст. Нові рейси запланували сім авіакомпаній.
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01 02 2019 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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