Греція дозволила Wizz Air і Ryanair літати в Україну

Управління цивільної авіації Греції схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.

Wizz Air дозволили почати польоти до Києва з Афін і Салонік з 31 березня 2019 року, повідомляє Liga.net.

Ryanair зможе літати за маршрутом Афіни-Київ з 2 квітня. Крім того, з 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.

Ryanair вже відкрив продаж квитків. Він анонсував напрямок Київ-Афіни в листопаді 2018-го.

Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст. Нові рейси запланували сім авіакомпаній.