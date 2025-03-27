Греція готова приєднатися до миротворців в Україні тільки за певних умов

Афіни діють обережно, балансуючи між своєю прихильністю до України та інтересами національної безпеки.

Греція братиме участь у міжнародних силах в Україні лише за трьох умов: угода про припинення вогню, відсутність розгортання на російській території та чітка стратегія виходу, якщо бойові дії відновляться.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс має намір підтвердити ці умови на саміті "коаліції рішучих" в Парижі в четвер.

Афіни чітко дали зрозуміти, що будь-яка участь Греції можлива лише після офіційного припинення вогню. Крім того, грецькі війська не будуть діяти на території росії, а в разі порушення москвою режиму припинення вогню війська будуть негайно виведені.

Хоча деякі європейські країни розглядали можливість розгортання військ під егідою місії ЄС, опозиція з боку росії та деяких країн-членів, таких як Угорщина, виключила таку можливість. Греція виступає за проведення операції під наглядом ООН, вважаючи, що це забезпечить ширшу міжнародну легітимність.

Якщо плани місії залишаться в силі, роль Греції залишається невизначеною. Серед варіантів – сухопутне розгортання в Україні або військово-морська участь у Чорному морі. Останній варіант краще узгоджується з оборонними пріоритетами Греції. Однак незрозуміло, наскільки це можливо, особливо якщо буде прийнята пропозиція Туреччини взяти на себе командування силами, що патрулюють море.

Афіни діють обережно, балансуючи між своєю прихильністю до України та інтересами національної безпеки. На відміну від НАТО, розгортання в Україні не передбачає колективного захисту іноземних військ, що викликає занепокоєння щодо потенційних жертв.. Місце розгортання матиме вирішальне значення, оскільки ризики суттєво відрізняються на сході України та в таких регіонах, як Київ, Львів чи Одеса.

Сьогодні, 27 березня, у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.