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ПОЛІТИКА

Греція готується передати Україні нову безпекову допомогу

01 березня 2024, 12:32
Греція готується передати Україні нову безпекову допомогу
Фото: Reuters
За словами постпреда Греції, Афіни продовжують виконувати свій борг.

Уряд Греції розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні.

Про це заявив спецпредставник в Україні, постійний представник Греції в НАТО Спірос Ламбрідіс, повідомляє "Голос Америки".

"Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів - ми постачаємо Україні все, що ми можемо, і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли", - заявив він.

За словами постпреда Греції, Афіни продовжують виконувати свій борг.

"Ми почали надавати допомогу задовго до того, як у нас була будь-яка домовленість щодо винищувачів F-35 від Сполучених Штатів. Це одностороння дія Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері", - підкреслив він.

США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.


Греціядопомога Україні

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