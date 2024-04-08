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Греція може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C

08 квітня 2024, 14:55
Греція може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C
Фото: Reuters
Йдеться про 108 винищувачів, серед яких 32 F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 F-4E PI2000.

Греція, у рамках у рамках реформування свого повітряного флоту, може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C/-D Block 30.

Про це пише видання News Break.

Міністр національної оборони країни Ніколаос Дендіас під час свого нещодавнього візиту до Головного управління оборонного обладнання та інвестицій (GDAEE) оголосив, що план реформ "Порядок денний 2030" для ВПС "передбачає, що в 2030 році вони матимуть 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го покоління з поступовим виведенням літаків 3-го і 4-го поколінь".

Як пише видання, Греція планує "розпродаж 108 старих винищувачів, відправлених на пенсію".

Йдеться про 108 винищувачів, серед яких 32 F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 F-4E PI2000, пише видання.

"Фактично, у липні 2022 року було подано запит на позитивний висновок компетентного парламентського комітету щодо вилучення винищувачів та супутнього та периферійного обладнання (запасних частин, тренажерів, пристроїв і матеріалів), з орієнтовним доходом 117 000 000 євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів у відкритому сховищі продовжує погіршуватися", – йдеться у статті.

Зазначається, що поширені оцінки доходів від 2 до 2,5 мільярдів євро від продажу 108 винищувачів, ймовірно, видають бажане за дійсне. Особливо, що стосується F-4E, шанси на перепродаж яких майже нульові, пише видання.

"Зовсім інший випадок – 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні вважається майже вірогідною. Нагадаємо, що за час служби винищувачі типу пройшли дві конструктивні модернізації і сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу", – відзначає News Break.

У випадку 24 Mirage 2000-5 Mk. 2, з яких 14 є новоствореними, а решта є оновленнями старішої моделі Mirage 2000EGM/-BGM, їхнє кінцеве призначення неможливо оцінити з таким самим ступенем впевненості.

війна в Україніросія окупантиГреціядопомога Україні

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