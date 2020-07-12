Греція наполягатиме на збройовому ембарго ЄС проти Туреччини

Греція цього тижня наполягатиме на введенні Європейським союзом ембарго на продаж зброї Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Очікується, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс також повідомить своїм колегам, що зброя, яку вони продають Туреччині, може бути використана проти держав-членів ЄС.

Головна турбота Афін - німецькі підводні човни Т-214. Очікується, що Німеччина поставить компоненти шести підводних човнів до Туреччини, яка закінчить їх будівництво на місці. Міцотакіс і міністр закордонних справ Нікос Дендіас неодноразово обговорювали це питання з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Деякі країни, зокрема Німеччина та Іспанія, як видається, не бажають вводити ембарго через економічні втрати, які вони понесуть. Греція вважає ці побоювання необґрунтованими, заявляючи, що подібні скасування продажів вже траплялися в минулому.

Примітним прецедентом є скасування продажу Росії двох десантних кораблів класу "Містраль" після анексії українського Криму в 2014 році. Росія замовила ці кораблі в 2010 році, а Франція скасувала замовлення в 2015 році, продавши замість них два кораблі Єгипту за 1,2 мільярда євро.

Вищенаведений прецедент показує, що Німеччина здатна продати споруджувані підводні човни Т-214 третій країні і уникнути фінансових втрат.

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