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ПОЛІТИКА

Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки

12 серпня 2023, 16:48
Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки
Фото: ЕРА
Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.

Греція та Україна провели переговори про укладення двосторонньої угоди, за якою Афіни зобовʼяжуться надати Києву гарантії безпеки в кількох секторах, а не тільки в оборонному.

Про це пише грецька газета Ekathimerini.

На політичному рівні сторони обговорили створення рамок, які дозволять Греції приєднатися до декларації "Великої сімки" щодо продовження довгострокової підтримки України. У переговорах також беруть участь представники США.

Видання зазначає, що за результатами переговорів Афіни розглянуть, як конкретизувати певні аспекти угоди. Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.

"Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14 країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії",зазначив Єрмак.

Голова Офісу президента додав, що Україна продовжує працювати з партнерами. За його словами, "попереду більше добрих новин".

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки.

Греціявійна в Українігарантії безпеки

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