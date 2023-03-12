Греція отримає від США 300 БМП M2A2 Bradley ODS-SA — ЗМІ

Рішення про передачу техніки ухвалили днями, це позитивна відповідь на запит Греції по отриманню цих машин.

Сполучені Штати готові передати Греції 300 БМП M2A2 ODS-SA на заміну БМП-1 та M113.

Про це повідомляє видання Рtisi Diastim.

Йдеться про 300 БМП M2A2 ODS-SA. Їх можна швидко інтегрувати в моторизовані підрозділи грецької армії.

Запит на передачу техніки Греція зробила давно, але його підняли знову, під час візиту представників Генерального штабу національної оборони Греції в США.

Вашингтон просив передати більше техніки для України, Афіни передали запит на обладнання, яке хотіли отримати, в ньому були БМП Bradley.

Також, за інформацією видання, США розрахували суму необхідну на проведення заводської перевірки та відновлення техніки. Це близько 1 мільйона євро за одну машину, тобто 300 мільйонів євро за 300 машин.

Підкреслюють, що ймовірно з цієї суми буде вирахувано вартість обладнання, яке Греція передала Україні. Крім того, припускають, що техніка може бути передана безкоштовно або зі значною знижкою.

Журналісти підкреслюють, що передача техніки запустить модернізацію танків Leopard 1A5 і Leopard 2A4, яка запланована в Греції.

Військове командування країни вважають, що програму модернізації бронетехніки важко розпочати без розв’язання проблеми відсутності БМП.

Підкреслюють, що процедуру передачі техніки розпочнуть негайно, щоб не втратити можливість отримати нову техніку армії Греції.

Такі ж M2A2 Bradley ODS-SA отримає Україна. Відрізнити M2A2 ODS-SA від старіших версій можна за камерою водія у передній частині корпусу БМП.

В усьому іншому, за даними компанії-виробника BAE Systems, версія ODS-SA майже тотожна M2A3 і має більшість її вдосконалень. Вони стосуються глибокої “цифровізації” управління машиною та вогнем і можливостями інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи.

Окрім того, виробник зазначає, що машина має вдосконалений захист даху із використанням титану.

Вага M2A2 ODS-SA – 34 250 кг. Машина приводиться в рух 600-сильним двигуном. Може розвивати швидкість до 61 км/год. БМП здатна проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.

Нагадаємо, в середині лютого перша група українських військових завершила навчання на БМП Bradley на базі США в Німеччині.